Paris (AFP) Nach Wirbel um Äußerungen von Wirtschaftsminister Emmanuel Macron zur Arbeitslosenversicherung in Frankreich hat der Elysée-Palast versucht, die Wogen zu glätten. "Bei der Arbeitslosenversicherung gibt es ein Defizitproblem, aber die Verhandlungen zu dem Thema werden zu gegebener Zeit kommen, nicht sofort", verlautete am Montag aus dem Umfeld von Staatschef François Hollande in Paris. Bei dem Thema seien die Sozialpartner verantwortlich, in Abstimmung mit dem Staat.

