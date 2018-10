Hamburg (SID) - Klubchef Dietmar Beiersdorfer (50) von Fußball-Bundesligist Hamburger SV will nach dem ersten Saisonsieg bei Borussia Dortmund (1:0) nachlegen. "Wir sind da, um Spiele zu gewinnen. Dann kann man schön leben in Hamburg - sonst macht alles keinen Spaß", sagte Beiersdorfer am Montagabend bei der Hamburg Soirée. Nach der Länderspielpause müsse die Mannschaft vor der Partie gegen 1899 Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) "wieder Temperatur aufbauen".

Trotz des insgesamt enttäuschenden Saisonstarts hat Beiersdorfer vor dem Duell gegen den Tabellenzweiten "keine Angst". Hoffenheim sei ein "guter Gegner, um sich festzubeißen. Die Fans spüren, dass sich die Mannschaft zerreißt und jeder für jeden leidenschaftlich kämpft. Der HSV lebt." Nach sieben Spielen haben die Hamburger fünf Punkte auf dem Konto und sind Tabellenvorletzter.