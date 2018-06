Bagdad (AFP) Bei drei nahezu zeitgleichen Anschlägen in schiitischen Vierteln von Bagdad sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Die Anschläge hätten sich am Montagabend innerhalb von nur einer Stunde ereignet, teilte die Polizei in der irakischen Hauptstadt mit. Mindestens zwei von ihnen seien von Selbtmordattentätern verübt worden. Sie erfolgten zu einem Zeitpunkt, als auf den Straßen viele Menschen wegen eines schiitischen Feiertages unterwegs waren.

