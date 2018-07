Reykjavik (AFP) Die liberalen isländischen Netz-Behörden haben erstmals eine Website wegen ihres Inhalts gelöscht, weil mutmaßliche Islamisten die nationale Domain-Endung .is ausnutzten. Eine unter dem Namen der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) eingetragene Organisation betrieb seit Mitte September eine Website mit der Adresse www.khilafah.is. Die Domains, die für den Internetauftritt einer "bekannten Terrororganisation" genutzt worden seien, seien eingestellt worden, erklärte die Netz-Behörde ISNIC am Sonntagabend.

