Phnom Penh (AFP) Die kambodschanischen Behörden haben eine Fahndung nach einer neuseeländischen Touristin gestartet, die eine Statue in der weltberühmten Tempel-Anlage Angkor Wat zerstört haben soll. Restauratoren fanden die Frau schon am Freitagmorgen in der Anlage, nachdem sie dort illegal übernachtet hatte. Doch erst später entdeckten die Behörden im Bayon-Tempel eine zertrümmerte Buddha-Statue. Zu dem Zeitpunkt war die Neuseeländerin aber nach einem Polizei-Verhör schon wieder freigelassen worden, seitdem fehlt jede Spur von ihr.

