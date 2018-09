Montréal (AFP) Nicht nur einen Grizzly-Angriff, sondern auch die Schüsse seines Retters hat ein Jäger in Kanada überlebt. Der Mann sei mit einem Kumpel in der Nähe des Flathead-Tals im Westen des Landes unterwegs gewesen, teilte ein Behördensprecher am Montag mit. Auf einmal sei ein Grizzlybär aufgetaucht und habe den 56-Jährigen angegriffen. "Der andere Mann eröffnete das Feuer, tötete den Bären - und traf unglücklicherweise auch seinen Jagdgefährten", berichtete David Karn vom Umweltministerium der Provinz British Columbia.

