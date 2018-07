Paris (AFP) Die Filmstars Warren Beatty, Jamie Foxx et Mads Mikkelsen werden dieses Jahr ihre Töchter zum Ball der Debütantinnen in Paris begleiten. Das sagte die Organisatorin der glamourösen Wohltätigkeitsveranstaltung, Ophélie Renouard, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt werden am 29. November 25 junge Debütantinnen im Palais de Chaillot erwartet, darunter Prinzessinnen aus europäischen Adelshäusern und Milliardärs-Erbinnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.