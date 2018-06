England mit Mühe, aber drittem Sieg - Spanier melden sich zurück

Berlin (dpa) - Dank Wayne Rooney hat Englands Fußball-Auswahl mit dem dritten Sieg im dritten Spiel seine makellose Bilanz in der EM-Qualifikation gewahrt. Der Kapitän erzielte am Sonntag den Siegtreffer zum mühsamen 1:0 in Estland. Europameister Spanien meldete sich nach der 1:2-Pleite in der Slowakei mit einem 4:0 in Luxemburg zurück und kam zum zweiten Sieg. Die Slowaken schafften mit dem 3:1 in Weißrussland ihren dritten Erfolg. Österreich führt durch ein 1:0 über Montenegro nun seine Qualifikationsgruppe an.

Bierhoff: "Auf keinen Fall in einem Tal" - Keine "Unruhe" bei DFB

Essen (dpa) - Teammanager Oliver Bierhoff sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz der 0:2-Niederlage in der EM-Qualifikation in Polen nicht in einer Formkrise. Die Mannschaft sei "auf keinen Fall in einem Tal". Sie habe auch genug Qualität, um nicht abzusacken, sagte Bierhoff in einem Video-Interview des Deutschen Fußball-Bundes. Am Dienstag gegen Irland erwartet Bierhoff erneut einen sehr defensiv eingestellten Gegner und damit eine Geduldsprobe für die DFB-Elf.

US-Volleyballerinnen zum ersten Mal Weltmeister - 3:1 über China

Mailand (dpa) - Die Volleyballerinnen der USA sind zum ersten Mal Weltmeister. Der Weltranglisten-Zweite siegte am Sonntagabend im Finale in Mailand 3:1 gegen China. Die chinesische Auswahl zeigte im Mediolanum Forum zwar eine große kämpferische Leistung und glich einen 0:2-Rückstand fast noch aus, im vierten Satz verwandelte das Team von Karch Kiraly aber den zweiten Matchball. Die Asiatinnen verpassten damit ihren dritten WM-Titel.

Markus Babbel wird Cheftrainer in Luzern

Luzern (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Markus Babbel wird Chefcoach beim Schweizer Fußball-Erstligisten FC Luzern. Babbel unterschrieb am Sonntagnachmittag den Vertrag beim Schlusslicht der Schweizer Super League. Am Montagvormittag werde er offiziell vorgestellt und nachmittags bereits das erste Training leiten, teilte der Verein am Sonntag mit. Der Europameister von 1996 wird damit Nachfolger von Carlos Bernegger, von dem sich der Club am vergangenen Montag getrennt hatte.

VfL Wolfsburg bleibt Tabellenführer der Frauenfußball-Bundesliga

Düsseldorf (dpa) - Champions-League-Gewinner und Titelverteidiger VfL Wolfsburg bleibt auch nach dem siebten Spieltag Tabellenführer der Frauenfußball-Bundesliga. Nach dem 4:0 am Sonntag bei Aufsteiger SC Sand hat der VfL 19 Punkte. Der FC Bayern München siegte beim ehemaligen Titelträger Turbine Potsdam vor 3440 Besuchern dank eines Handelfmeter-Treffers von Melanie Behringer mit 1:0 und schob sich mit 17 Zählern vor Pokalgewinner 1. FFC Frankfurt an die zweite Position.

FAZ: Entscheidung über deutsche Olympia-Bewerberstadt erst 2015

Frankfurt (dpa) - Die Entscheidung zwischen den möglichen deutschen Olympia-Bewerbern Berlin und Hamburg soll erst im kommenden Jahr fallen. Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, kündigte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an, sich vor der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees über Reformen und Bürgervoten in Berlin und Hamburg nicht für eine Bewerberstadt für Olympia 2024 festlegen zu wollen.

Überraschende Niederlage für DEL-Tabellenführer Mannheim

Schwenningen (dpa) - Die Siegesserie von Tabellenführer Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga ist gerissen. Nach sieben Erfolgen nacheinander zogen die Mannheimer überraschend 2:5 bei den Schwenninger Wild Wings den Kürzeren. Im zehnten Saisonspiel mussten die Adler am Sonntag ihre zweite Niederlage hinnehmen. In der Tabelle führen sie weiter deutlich mit fünf Punkten Vorsprung vor dem EHC München und Augsburg.

ALBA-Basketballer bleiben ungeschlagen - 88:68-Heimsieg über Ulm

Berlin (dpa) - Pokalsieger ALBA Berlin hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga zurückerobert. Gegen Ulm gewannen die Berliner am Sonntag nach einem schwachem Beginn ihr viertes Ligaspiel deutlich mit 88:68. Damit konterte der deutsche Vizemeister den deutlichen 97:74-Sieg des FC Bayern München in Hagen und schob sich mit einer minimal besseren Korbbilanz wieder auf den ersten Platz.

Radprofi Degenkolb verpasst Sieg in Tours - Belgier Wallays gewinnt

Tours (dpa) - Radprofi John Degenkolb hat seinen Vorjahressieg beim letzten Saisonklassiker Paris-Tours nicht wiederholen können. Der Belgier Jelle Wallays gewann am Sonntag die 108. Auflage nach 237,5 Kilometern im Sprint vor dem Franzosen Thomas Voeckler. Die beiden Ausreißer hatten rund zehn Sekunden Vorsprung vor dem ersten Verfolgerfeld, in dem auch Degenkolb fuhr.

Kenianischer Dreifach-Erfolg bei Chicago-Marathon - Kipchoge gewinnt

Chicago (dpa) - Eliud Kipchoge hat den 37. Chicago-Marathon gewonnen. Der mitfavorisierte Kenianer setzte sich am Sonntag knapp anderthalb Kilometer vor dem Ziel von seinen Landsleuten Sammy Kitwara und Dickson Chumba ab und siegte in 2:04:11 Stunden am Ende ungefährdet. Den vor zwei Wochen in Berlin aufgestellten Weltrekord seines Landsmannes Dennis Kimetto verfehlte Kipchoge um gut eine Minute, auch Kimettos Streckenrekord am Michigansee blieb unangetastet.

NBA-Star Kevin Durant fällt mit Fußbruch sechs bis acht Wochen aus

Oklahoma City (dpa) - Die Oklahoma City Thunder müssen zu Saisonbeginn der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auf ihren Superstar Kevin Durant verzichten. Wie der Verein am Sonntag bekanntgab, fällt der wertvollste Spieler der vergangenen Spielzeit mit einem Bruch im rechten Fuß sechs bis acht Wochen aus. Der 26 Jahre alte Olympiasieger muss sich einer Operation unterziehen. Es ist die erste schwere Verletzung in Durants Karriere.