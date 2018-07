Pretoria (dpa) - Kommt Südafrikas Ex-Idol Oscar Pistorius hinter Gitter? Im Prozess gegen den Paralympics-Star beginnt die wohl letzte Etappe: Seine Richterin muss über das Strafmaß für die fahrlässige Tötung seiner Freundin Reeva Steenkamp in der Valentinsnacht des vergangenen Jahres entscheiden. Dazu beginnen an heute vor dem Obersten Gericht in Pretoria Anhörungen der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Sie können Argumente für eine milde oder strenge Bestrafung des einstigen Sportidols Südafrikas vortragen.

