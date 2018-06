Köln (SID) - Im Kampf um die Tickets für die EM 2016 in Frankreich muss am dritten Spieltag der Qualifikation unter anderem der WM-Dritte Niederlande nach Island reisen. Der viermalige WM-Champion Italien spielt in Malta, und auch Aserbaidschan mit Nationaltrainer Berti Vogts hat ein Auswärtsspiel. In der Gruppe H müssen die Aserbaidschaner in Kroatien bestehen. Die drei Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.