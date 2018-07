Pretoria (AFP) Der Prozess gegen den früheren südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius ist in seine letzte Phase getreten: Am Montag begann vor dem Gericht in Pretoria die Anhörung zu der Frage, ob Pistorius wegen des Todes seiner Freundin Reeva Steenkamp ins Gefängnis muss und wenn ja, wie lange. Der 27-Jährige wurde vor einem Monat der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen, das Strafmaß steht aber noch aus. Als erste Zeugin sagte die Psychologin Lore Hartzenberg am Montag für die Verteidigung aus.

