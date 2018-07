Istanbul (AFP) Für die Konflikte im Nahen Osten hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan einen neuen Typ des früheren britischen Offiziers Thomas Edward Lawrence alias "Lawrence von Arabien" verantwortlich gemacht. Lawrence, bekannt für seine Teilnahme an einem von Großbritannien unterstützten arabischen Aufstand gegen das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg, sei "ein als Araber verkleideter englischer Spion" gewesen, sagte Erdogan am Montag in Istanbul. Derzeit gebe es "neue freiwillige Lawrences - verkleidet als Journalisten, Religiöse, Schriftsteller und Terroristen", kritisierte er.

