Kiew (AFP) Der bisherige Chef der ukrainischen Nationalgarde, Stepan Poltorak, soll neuer Verteidigungsminister des Landes werden. Einen Tag nach der Entlassung des bisherigen Verteidigungsministers Waleri Geletej nominierte Präsident Petro Poroschenko den 49-Jährigen als dessen Nachfolger, wie das Präsidialamt in Kiew am Montag mitteilte. Das Parlament soll am Dienstag über die Personalie abstimmen.

