Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben dazu aufgerufen, bei Naturkatastrophen stärker als bisher auf den Schutz älterer Menschen zu achten. "In unseren Gemeinden sind Ältere oftmals unsichtbar, bis sie nach einer Katastrophe in der Liste der Toten auftauchen", erklärte die UN-Sonderbeauftragte für Katastrophenprävention, Margareta Wahlström, am Montag in Genf.

