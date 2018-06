Kairo (AFP) US-Außenminister John Kerry hat die Iraker zum Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) aufgerufen. "Letztlich sind es die Iraker, die den Irak zurückerobern müssen", sagte Kerry am Sonntag in Kairo nach der Geberkonferenz zum Wiederaufbau des Gazastreifens. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, dass die Strategie der US-geführten Koalition gegen die IS-Miliz erfolgreich sein werde. Die Dschihadisten würden "mehr und mehr isoliert" werden, sagte Kerry.

