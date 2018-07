Saint Louis (AFP) Im Zuge von Protesten gegen Polizeigewalt sind in St. Louis 17 Menschen festgenommen worden. Wie die Polizei der US-Großstadt am Sonntag mitteilte, erfolgten die Festsetzungen in der Nacht zuvor wegen unerlaubter Versammlungen. Demnach versuchten die Demonstranten, den Parkplatz eines Supermarkts zu besetzen, und warfen Steine auf Beamte. Tausende Menschen hatten am Samstag in St. Louis und dem Vorort Ferguson, wo im August der unbewaffnete schwarze Teenager Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen worden war, gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

