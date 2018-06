Hongkong (AFP) In Hongkong hat die Polizei an einem zweiten Protestort Barrikaden abgeräumt, die dort von den Anhängern der Demokratiebewegung errichtet worden waren. Wie ein AFP-Reporter am Dienstag vor Ort berichtete, liefen im Morgengrauen rund 150 Beamte auf den Platz im Geschäftsviertel Causeway Bay und räumten dort die Absperrungen weg.

