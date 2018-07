Hongkong (dpa) - Bei den prodemokratischen Protesten in Hongkong hat die Polizei in größerem Stil damit begonnen, Barrikaden der Demonstranten wegzuräumen. Am Hauptprotestort in Hongkong wurden heute Zelte auf Lastwagen geladen und in der Nacht errichtete Sperren aus Bambus und Holzpaletten mit Kettensägen zerlegt und weggeschafft. Zu Auseinandersetzungen kam es nicht. Am Vortag war es zu Auseinandersetzungen zwischen organisierten Protestgegnern und friedlichen Demonstranten gekommen. Es gab drei Festnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.