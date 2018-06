München (AFP) Die französische Schauspielerin und Musikerin Vanessa Paradis fühlt sich in New York ausgesprochen wohl. "Hier in New York erkennt man mich nicht oder man zeigt es nicht", sagte die 41-Jährige dem Magazin "Elle". Sie könne alltägliche Dinge tun wie auf dem Markt einkaufen oder Taxi fahren. Außerdem seien in New York viele Menschen zu Fuß unterwegs, ähnlich wie in Paris. "Das macht die Stadt so lebendig", sagte Paradis.

