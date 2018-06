Luxemburg (AFP) Da die europäischen Finanzhilfen für Griechenland am Jahresende auslaufen, wird in der Eurozone über die Zukunft des Krisenstaates diskutiert. Im Gespräch ist eine vorsorgliche Kreditlinie des Euro-Rettungsfonds ESM, die mit weiteren Kontrollen verbunden wäre, wie das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf deutsche Regierungsvertreter berichtete. EU-Kreisen zufolge könnte diese "unter 15 Milliarden Euro" liegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.