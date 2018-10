Wiesbaden (AFP) In Jena nehmen bundesweit die meisten Väter Elterngeld in Anspruch. In der thüringischen Stadt lag die Väterbeteiligung beim Elterngeld für im Jahr 2012 geborene Kinder bei 50 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die zweithöchste Quote hatte demnach der bayerische Landkreis Main-Spessart mit 48 Prozent. Die geringste Beteiligung von Vätern mit elf Prozent gab es im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen und in Neumünster in Schleswig-Holstein. Die Mütterbeteiligung lag bundesweit bei 96 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.