Paris (AFP) Die französische Bankengruppe BPCE hat eine neuartige Bezahl-Methode über den Kurzbotschaftendienst Twitter gestartet. Dies sei weltweit eine Neuheit, teilte der Chef des BPCE-Banking-Systems S-money, Nicolas Chatillon, am Dienstag in Paris mit. Bisher gibt es Bezahl-Systeme über soziale Netzwerke bereits in den USA und bei einer japanischen Bankengruppe; sie laufen aber über Facebook.

