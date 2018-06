Gelsenkirchen (SID) - SZENE DES SPIELS: Es ist die vierte Minute der Nachspielzeit, viele Zuschauer sind im Gefühl des sicheren Sieges schon auf dem Heimweg. Irgendwie hatte auch Mats Hummels schon mit dem Spiel abgeschlossen. Denn in der quasi letzten Sekunde des Spiels schaltete der Dortmunder Kapitän viel zu langsam, sodass John O'Shea noch zum Ausgleich für die Iren traf.

MANN DES SPIELS: Toni Kroos. Zunächst belohnte sich der Profi von Real Madrid für seinen Mut, nachdem sein dritter Weitschuss endlich zum Erfolg führte und der Ball vom Innenpfosten zum 1:0 über die Linie trudelte. In der Schlussphase leistete er sich dann zwei schlimme Fehlpässe, mit denen er den Iren in die Karten spielte.

FAKTEN DES SPIELS: 23:4 Torschüsse und 9:1 Ecken sprechen deutlich für Deutschland. Am Ende zählen aber nur die Punkte. Und nach nur einem Sieg aus drei Qualifikationsspielen steht der Weltmeister in seiner Qualifikationsgruppe D mit nur vier Punkten auf Platz drei. Polen und Irland, die Deutschland in den Oktoberspielen reichlich geärgert haben, liegen mit jeweils sieben Zählern vor dem Topfavoriten.

VERLIERER DES SPIELS: Lukas Podolski - trotz der vielen Ausfälle schmorte der England-Legionär beim Anpfiff auf der Bank. Nach der Pause kam der Profi vom FC Arsenal zwar noch zu seinem 120. Länderspieleinsatz, Werbung in eigener Sache betrieb er aber nicht.

ZAHL DES SPIELS: 14 - mehr Feldspieler standen Bundestrainer Joachim Löw nach den letzten Ausfällen von Christoph Kramer und André Schürrle gegen Irland nicht mehr zur Verfügung. Nachnominieren konnte Löw am Spieltag nicht mehr, da die 24-Stunden-Frist überschritten war. In Gelsenkirchen standen Löw insgesamt nur noch 14 Weltmeister zur Verfügung.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Im nächsten Jahr schlagen wir zurück." (Bundestrainer Joachim Löw)

DEUTSCHLAND: Neuer/Bayern München (28 Jahre/56 Länderspiele) - Rüdiger/VfB Stuttgart (21/4), Boateng/Bayern München (26/49), Hummels/Borussia Dortmund (25/38), Durm/Borussia Dortmund (22/5) - Ginter/Borussia Dortmund (20/5) ab 46. Podolski/FC Arsenal (29/120), Kroos/Real Madrid (24/55) - Bellarabi/Bayer Leverkusen (24/2) ab 87. Rudy/1899 Hoffenheim (24/4), Götze/Bayern München (22/39), Draxler/Schalke 04 (21/15) ab 70. Kruse/Borussia Mönchengladbach (26/8) - Thomas Müller/Bayern München (25/60). - Trainer: Löw

IRLAND: Forde/FC Millwall (34/22) - Meyler/Hull City (25/12), O'Shea/FC Sunderland (33/100), Wilson/Stoke City (27/20), Ward/FC Burnley (29/28) - McGeady/FC Everton (28/72), Whelan/Stoke City (30/61) ab 54. Hendrick/Derby County (22/9), Quinn/Hull City (28/10) ab 76. Hoolahan/Norwich City (32/18), McClean/Wigan Athletic (25/25) - Walters/Stoke City (31/29) - Keane/LA Galaxy (34/137) ab 63. Gibson/FC Everton (26/24). - Trainer: O'Neill

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien) - Tore: 1:0 Kroos (71.), 1:1 O'Shea (90.+4) - Zuschauer: 51.204 - Beste Spieler: Kroos - Forde - Gelbe Karten: Hummels - Whelan, Wilson - Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 23:4 - Ecken: 9:1 - Ballbesitz: 63:37 %