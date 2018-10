Athen (AFP) Die frisch mit dem Hollywoodstar George Clooney verheiratete britische Staranwältin Amal Alamuddin Clooney ist zur Beratung der griechischen Regierung über eine mögliche Rückgabe der berühmten Parthenon-Reliefs in Athen eingetroffen. Zahlreiche Journalisten erwarteten die Anwältin, die am Montag gemeinsam mit ihrem Chef Geoffrey Robertson und dem Archäologen David Hill in die griechische Hauptstadt gereist war. Bei ihrer Ankunft trug die gebürtige Libanesin eine dunkle Hose und eine kurze weiße Jacke.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.