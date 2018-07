London (AFP) Der britische Musiker und frühere Oasis-Frontmann Noel Gallagher veröffentlicht sein drittes Soloalbum. Die Platte "Chasing Yesterday" werde im März kommenden Jahres erscheinen, kündigte der Sänger und Gitarrist am Montag auf seiner Facebook-Seite an. Ebenfalls im März will er demnach auf Tour gehen - zunächst in Großbritannien und dann in weiteren europäischen Städten wie Paris, Mailand, Kopenhagen und Brüssel.

