New York/Cannes (dpa) - Der ZDF-Mehrteiler "Unsere Mütter, unsere Väter" hat Chancen einen International Emmy zu gewinnen. Auch die deutsche Dokumentation "Wagnerwahn - Mythos und Machenschaften des Richard Wagner" ist im Rennen um die Fernsehpreise, die am 24. November in New York verliehen werden.

Die Nominierungen wurden am Montag bei der Fernsehmesse Mipcom in Cannes bekannt gegeben. Fernsehproduktionen aus 19 Ländern treten in zehn Kategorien gegeneinander an.

In der Sparte "TV Film/ Miniserie" ist "Unsere Mütter, Unsere Väter" mit Produktionen aus Brasilien, Großbritannien und Japan nominiert. Die deutsche Miniserie erzählt vom Schicksal mehrerer junger Leute im Zweiten Weltkrieg.

Die International Emmys sind ein Ableger der US-Emmys, des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Auch die für nicht-amerikanische Produktionen vergebenen Auszeichnungen sind sehr begehrt, haben aber nicht annähernd den Glanz der US-Emmys, die im August verliehen wurden.

Emmy-Seite