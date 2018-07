Hamburg (dpa/lno)- Mit einem Jubiläumskonzert hat die griechische Sängerin Nana Mouskouri ihren 80. Geburtstag vor ausverkauftem Haus in Hamburg gefeiert. Rund 2000 Zuschauer umjubelten die Sängerin am Montagabend beim letzten Konzert ihrer "Happy Birthday"-Tour in der Hamburger Laeiszhalle.

"Ich freue mich, dass besonders an meinem Geburtstag so viele Leute zu meinem Konzert gekommen sind", sagte Mouskouri. Gemeinsam mit ihrer Tocher Lenou sang die Chansonsängerin ihre bekannten Hits "Guten Morgen, Sonnenschein" und "Weiße Rosen aus Athen" und beendete damit ihre Tour für ihr neues Album "Meine Reise - von 1962 bis heute" durch Deutschland und Österreich.

Zu Beginn des zweistündigen Konzerts wurde Mouskouri vom Publikum mit Ovationen und einem Geburtstagslied empfangen. Sichtlich gerührt begann sie ihr Programm. Von griechischen Folkloreliedern über den Chanson-Klassiker "La Vie en Rose" bis zu Liedern der Soulsängerin Amy Winehouse begeisterte die 80-Jährige das Hamburger Publikum.

Der Veranstalter überreichte der Griechin auf der Bühne eine Geburtstagstorte und eine Auszeichnung zur "Erfolgreichsten Sängerin weltweit". Mouskouri hat laut Management in ihrer fast 60-jährigen Karriere mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft und ist nach Madonna die zweiterfolgreichste Künstlerin aller Zeiten.