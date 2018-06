Gaza (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat am Dienstagmorgen stark zerstörte Wohngebiete im Gazastreifen besichtigt. Zum Auftakt eines kurzen Besuchs in dem isolierten Palästinensergebiet am Mittelmeer besuchte Ban Schedschaija. Dieser östliche Außenbezirk von Gaza-Stadt hatte im Krieg zwischen Israel und islamistischen Palästinensermilizen in diesem Sommer besonders gelitten. Große Teile des Stadtviertels nahe der israelischen Grenze liegen nach Bombardements in Trümmern.

