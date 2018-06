Berlin (dpa) - Die Lokführer der Deutschen Bahn wollen noch in dieser Woche streiken. Das kündigte ihre Gewerkschaft GDL an, ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen. Der Streik werde bundesweit über alle Verkehrsbereiche der Deutschen Bahn stattfinden. Er werde "rechtzeitig" angekündigt. Erst in der vergangenen Woche waren bei einem Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Tausende Züge ausgefallen oder verspätet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.