Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat für Mittwoch ab 14.00 Uhr zu einem 14-stündigen bundesweiten Bahnstreik aufgerufen. Das kündigte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag im Hessischen Rundfunk an. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn und verkürzte Arbeitszeiten, sie will zudem neben den Lokführern auch weitere Berufsgruppen vertreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.