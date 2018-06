Fort Lauderdale (AFP) In den USA hat der Prozess gegen einen früheren Spitzenbanker des Schweizer Geldhauses UBS begonnen, der reichen US-Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen haben soll. Der Angeklagte Raoul Weil erschien am Dienstag in dunklem Anzug und weißem Hemd im Gerichtssaal von Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida. Weil wirkte entspannt und lächelte hin und wieder, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zum Auftakt wurden die Geschworenen ausgewählt.

