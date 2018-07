Genf (AFP) Die Überlebenschance für Ebola-Patienten in Westafrika ist offenbar niedriger als die offiziellen Zahlen vermitteln: Wie die Weltgesundheitsbehörde (WHO) am Dienstag mitteilte, liegt die Sterblichkeitsrate in den drei am schwersten betroffenen Ländern Liberia, Guinea und Sierra Leone tatsächlich bei 70 Prozent.

