Kairo (AFP) Bei einer Explosion in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Dienstag mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Die Bombe sei in der Nähe eines Gerichts und einer U-Bahn-Station detoniert, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums erlitten die Verletzten, unter ihnen eine schwangere Frau, zumeist leichte Blessuren. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Polizisten suchten nach weiteren Sprengsätzen. Wem der Anschlag galt, blieb zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.