Köln (SID) - Die Basketball-Bundesligisten haben im Eurocup einen totalen Fehlstart hingelegt und ausnahmslos Niederlagen kassiert. Ex-Meister Brose Baskets Bamberg verlor am ersten Spieltag der Gruppe A mit 67:70 (31:35) beim italienischen Vertreter Grissin Bon Reggio Emilia. Die Telekom Baskets Bonn gaben ebenfalls in der Gruppe A beim 83:86 (42:45) gegen Straßburg IG den Sieg noch aus der Hand.

In der Gruppe C unterlagen die EWE Baskets Oldenburg im Heimspiel gegen Baloncesto Sevilla 77:85 (39:48). Bereits am Dienstag hatten die Artland Dragons gegen den französischen Rekordmeister ASVEL Lyon-Villeurbanne mit 64:70 (29:31) verloren.

Bamberg reichten beim EuroChallenge-Sieger Reggio Emilia auch 26 Punkte des starken Cralon Brown nicht zum Sieg. Bonn lag in heimischer Halle gegen Straßburg 19 Sekunden vor Ende des Spiels mit 82:77 in Führung, kassierte dann aber noch neun Punkte, die letzten mit der Schlusssirene durch einen Dreier von Antoine Diot. Topscorer der Partie war Bonns Steve Wachalski mit 24 Punkten.

Für Oldenburg, das zur Pause schon mit elf Punkten zurücklag, erzielte der Serbe Nemanja Alesandrov 22 Punkte.