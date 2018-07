Brüssel (AFP) Die belgischen Gewerkschaften blasen zum Sturm gegen die neue rechtsgerichtete Regierung. Für den 15. Dezember riefen die sozialistischen, christlichen und liberalen Gewerkschaftszentralen am Mittwoch zu einem nationalen Streik auf. Für den 6. November ist eine landesweite Demonstration, am 24. November und am 1. Dezember sind punktuelle Streiks vorgesehen. Die Gewerkschaften werfen der Regierung von Charles Michel vor, für die Anliegen der Arbeiter "taub" zu sein, doch für die Unternehmer und Besserverdiener umso mehr Verständnis zu hegen.

