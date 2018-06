Hongkong (AFP) Fernsehbilder von der brutalen Misshandlung eines festgenommenen Demonstranten durch die Polizei haben in Hongkong für Empörung gesorgt. Auf einem am Mittwoch vom TV-Sender TVB veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Beamte einen Mann in Handschellen in eine dunkle Ecke zerren und zusammenschlagen. Der Vorfall geschah während der Räumung neuer Barrikaden der prodemokratischen Protestbewegung, in deren Verlauf Dutzende Menschen festgenommen wurden.

