Berlin (AFP) Angesichts der in Westafrika grassierenden Ebola-Seuche haben die im "Bündnis Entwicklung hilft" versammelten Hilfsorganisationen gemeinsam mit der ARD zu Spenden aufgerufen. "Es ist kein Zufall, dass die gegenwärtige Ebola-Epidemie drei der ärmsten Länder der Welt trifft", erklärte die Gesundheits-Expertin Anne Jung von der Mitgliedsorganisation Medico International am Mittwoch. Zu dem Bündnis gehören auch Brot für die Welt, die Christoffel Blindenmission, Misereor und die Welthungerhilfe. Sie sind über Partnerorganisationen in der Region aktiv.

