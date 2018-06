Frankfurt/Main (AFP) Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat für Donnerstag zu einem neuen Streik aufgerufen. Von 12.00 Uhr bis Mitternacht sollen die Piloten der Lufthansa-Tochter Germanwings bundesweit die Arbeit niederlegen, erklärte Cockpit am Mittwoch in Frankfurt am Main. Die Piloten kämpfen gegen eine Verschlechterung ihrer Übergangsversorgung.

