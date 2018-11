Berlin (AFP) Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland steigt weiter stark an. In den ersten neun Monaten des Jahres beantragten rund 136.000 Menschen Asyl und damit fast 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Zahl der Asylanträge lag Ende September damit auch bereits höher als im gesamten Jahr 2013. Hauptherkunftsländer waren Syrien, Serbien und Eritrea.

