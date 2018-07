Halle (AFP) Deutsche Wissenschaftler haben mehr Engagement bei der Erforschung des Ebola-Erregers und dem globalen Kampf gegen die in Westafrika grassierende Seuche gefordert. Unter anderem müsse die Weiterentwicklung experimentell wirksamer Impfstoffe und Medikamente beschleunigt werden, erklärten die Forscher in einer am Mittwoch in Halle (Saale) veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.