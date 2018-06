München (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich in der Diskussion um nächtlichen Fluglärm hinter die Fluggesellschaften gestellt. "Ein generelles Nachtflugverbot in Deutschland kann es nicht geben", sagte Dobrindt der "Süddeutschen Zeitung" vom Mittwoch. Der Luftverkehrsstandort Deutschland müsse wettbewerbsfähig und die Luftverkehrswirtschaft international leistungsfähig bleiben, sagte Dobrindt der Zeitung. Der Minister trifft am Mittwoch in Berlin Spitzenvertreter der deutschen Luftverkehrsbranche.

