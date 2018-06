Duisburg (AFP) Der mögliche Strafprozess um die Loveparade-Katastrophe vor gut vier Jahren verzögert sich weiter: Das Landgericht Duisburg wird voraussichtlich erst in kommenden Jahr über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Grund sind demnach ein juristisches Tauziehen um ein Gutachten sowie weiteres Bildmaterial der Polizei, das die Duisburger Staatsanwaltschaft nun auf mehr als 90 Datenträgern dem Gericht und alle Verfahrensbeteiligten zuleiten will.

