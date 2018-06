Tönning (AFP) Nach den vermehrten Funden toter Seehunde an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste suchen Experten nach den Ursachen. Seit Anfang Oktober seien auf Inseln wie Helgoland und Sylt 180 insgesamt verendete Tiere gefunden worden, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz am Mittwoch in Tönning. Tierärzte untersuchten die Tiere. Mit einem Ergebnis sei vor Freitag aber nicht zu rechnen, eventuell werde es auch länger dauern.

