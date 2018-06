Frankfurt/Main (AFP) In Frankfurt am Main ist im Stadtwald in der Nähe des Flughafens ein großes Flugzeugteil gefunden worden. Mitglieder einer Bürgerinitiative gegen Fluglärm hätten das etwa ein mal fünf Meter große Teil am Dienstagabend entdeckt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es scheine zu einer Landeklappe zu gehören. Genauere Erkenntnisse soll eine Untersuchung bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig ergeben.

