Leipzig (AFP) Steht eine Wohnung als Kapitalanlage leer, müssen die Eigentümer dafür auch keine Zweitwohnungssteuer zahlen. Immobilienbesitzer müssen allerdings den Kommunen durch "objektive Umstände" nachweisen, dass sie die Wohnung ausschließlich zur Kapitalanlage nutzen und deshalb leer stehen lassen, wie das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch entschied. Ein Nachweis sei etwa, wenn in der Wohnung jahrelang kein Strom oder Wasser verbraucht worden ist. (Az. 9 C 5.13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.