Paris (AFP) Der europäische Flugzeugbauer Airbus könnte die gemessen an der Zahl der Maschinen größte Bestellung in seiner Geschichte verbuchen: Die indische Fluggesellschaft IndiGo unterzeichnete eine Absichtserklärung für den Kauf von 250 Mittelstreckenfliegern des neuen Modells A320neo, wie Airbus am Mittwoch in Paris mitteilte. Die Bestellung, die laut Listenpreis ein Volumen von rund 25 Milliarden Dollar (20 Milliarden Euro) hat, muss aber noch bestätigt werden.

