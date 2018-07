Paris (AFP) Die europäische Kometenjäger-Mission "Rosetta" steuert ihrem Höhepunkt zu: Am 12. November soll "Rosettas" Landeeinheit "Philae" auf dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko landen - auf einer Stelle am "Kopf" des zweigeteilten Himmelskörpers, wie die Europäische Weltraumagentur ESA am Mittwoch in Paris mitteilte. Die ESA bestätigte damit nach weiteren Untersuchungen endgültig den bereits Mitte September favorisierten Landeplatz. Damals war vorsorglich auch eine Ausweichlandestelle auf dem von Wissenschaftlern Tschuri getauften Kometen bestimmt worden.

