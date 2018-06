Berlin (AFP) Tierfreundliche Ställe anstatt stallfreundlicher Tiere: Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat am Mittwoch in Berlin einen Eckpunktplan für mehr Tierwohl vorgelegt. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Stallhaltung in Deutschland zu verbessern. Die Bundesländer, Forschungseinrichtungen sowie Nichtregierungsorganisationen seien nun aufgefordert, an dem Plan mitzuwirken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.