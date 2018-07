Erfurt (AFP) In Thüringen sind Linke, SPD und Grüne am Mittwoch zu ihrer letzten Sondierungsrunde zusammengekommen. Auf der Tagesordnung bei dem Treffen in Erfurt stand vor allem das Thema Finanzen. Es wurde damit gerechnet, dass sich die Gespräche bis in den Abend hinziehen. In Thüringen ist neben einem rot-rot-grünen Bündnis auch eine schwarz-rote Koalition möglich. Die SPD führt deshalb parallel auch Sondierungsgespräche mit der CDU, die am Freitag beendet werden sollen.

