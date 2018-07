München (AFP) Papst Franziskus empfängt Spieler und Funktionäre des FC Bayern München zu einer Privataudienz. Das Treffen im Vatikan findet im Rahmen der Reise der Bayern zum Champions-League-Spiel gegen den AS Rom statt, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte. Demnach wird Trainer Pep Guardiola mit seiner Mannschaft vor dem Rückflug nach München am kommenden Mittwochvormittag einen Abstecher in den Vatikan machen.

